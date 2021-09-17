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ТЭК 17.09.2021 15:37

Цены на нефть снижаются, но завершают неделю ростом

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне постепенного восстановления производства нефти и нефтепродуктов американскими компаниям в регионе, пострадавшем от урагана "Ида".

В то же время цены как на Brent, так и на WTI, завершают неделю ростом более чем на 3%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 в пятницу составляет $75,42 за баррель, что на $0,25 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,24 за баррель, что на $0,37 (0,51%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Стоимость Brent вряд ли сможет подняться существенно выше $75 за баррель, полагают эксперты Fitch Solutions.

"Распространение штамма COVID-19 "дельта" сдерживает восстановление спроса на нефть в странах Азии, где темпы вакцинации являются более низкими, а карантинные ограничения снимаются медленнее, чем в Европе и США", - отмечают в Fitch Solutions.

По мнению аналитиков, продолжающееся наращивание добычи странами ОПЕК+ вернет нефтяной рынок к избытку предложения в следующем году.

Росту цен на нефть на текущей неделе способствовало снижение запасов в США, говорит аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. Кроме того, по его словам, давление на рынок оказал резкий рост цен на энергоносители в Европе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]