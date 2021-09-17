Казахстан в августе выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 206%

Добыча нефти в Казахстане в августе составила 1,261 млн б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики Казахстана.
"Суточная добыча нефти без учета конденсата в Казахстане, согласно официальным данным, составила в августе - 1,261 млн б/с. Уровень выполнения обязательств (в рамках ОПЕК+ - ИФ-К) - 206%", - говорится в ответе на запрос агентства.
В министерстве также уточнили, что в июле уровень суточной добычи составил 1,484 млн б/с, уровень выполнения обязательств 96%.
Ранее сообщалось, что Казахстан в июне перевыполнил норму по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыв 1,465 млн б/с против запланированных 1,469 млн б/с. Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в июне составляли 1,469 млн б/с, в августе квота была увеличена до 1,491 млн б/с.
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