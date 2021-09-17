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СНГ 17.09.2021 17:41

Лидеры ШОС утвердили документы по борьбе с терроризмом, преодолению последствий пандемии

Лидеры стран ШОС на саммите в пятницу в Душанбе утвердили программу сотрудничества до 2024 года по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также договорились сотрудничать для обеспечения международной информационной безопасности.

В частности, главы государств ШОС приняли решение утвердить план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информбезопасности на 2022-2023 годы.

Также на саммите в Душанбе утвержден план совместных мер по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии СOVID-19 на 2021-2023 годы.

Кроме того, в числе решений саммита ШОС - утверждение концепции экономического форума организации.

Главы государств ШОС одобрили подписание меморандума о взаимопонимании с генеральным секретарем Лиги арабских государств и приняли совместное заявление по продовольственной безопасности.

Документы саммита ШОС, в котором президент РФ Владимир Путин принимал участие по видеоконференцсвязи, опубликованы на сайте Кремля.

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Тэги: ШОС, ЛИДЕРЫ, ДОКУМЕНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]