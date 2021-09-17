Лидеры ШОС утвердили документы по борьбе с терроризмом, преодолению последствий пандемии

Лидеры стран ШОС на саммите в пятницу в Душанбе утвердили программу сотрудничества до 2024 года по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также договорились сотрудничать для обеспечения международной информационной безопасности.
В частности, главы государств ШОС приняли решение утвердить план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информбезопасности на 2022-2023 годы.
Также на саммите в Душанбе утвержден план совместных мер по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии СOVID-19 на 2021-2023 годы.
Кроме того, в числе решений саммита ШОС - утверждение концепции экономического форума организации.
Главы государств ШОС одобрили подписание меморандума о взаимопонимании с генеральным секретарем Лиги арабских государств и приняли совместное заявление по продовольственной безопасности.
Документы саммита ШОС, в котором президент РФ Владимир Путин принимал участие по видеоконференцсвязи, опубликованы на сайте Кремля.
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