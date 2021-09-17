Страны ШОС договорились развивать сотрудничество в сфере обороны

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились развивать сотрудничество в области обороны, говорится в совместной декларации, принятой на заседание Совета глав государств - членов организации.
"Государства-члены будут и далее развивать сотрудничество в области обороны, в том числе по вопросам подготовки кадров и повышения потенциала вооружённых сил сторон, в интересах укрепления мер доверия, обеспечения мира и региональной стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, создания благоприятных условий для устойчивого развития ШОС", - говорится в документе.
Члены организации также выступили за "продвижение сотрудничества с ООН в области миротворческой деятельности" и обмен опытом в соответствующей сфере.
"Государства-члены подчеркивают важное значение регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций", - отмечается в документе.
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