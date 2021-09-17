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СНГ 17.09.2021 18:11

Страны ШОС договорились развивать сотрудничество в сфере обороны

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились развивать сотрудничество в области обороны, говорится в совместной декларации, принятой на заседание Совета глав государств - членов организации.

"Государства-члены будут и далее развивать сотрудничество в области обороны, в том числе по вопросам подготовки кадров и повышения потенциала вооружённых сил сторон, в интересах укрепления мер доверия, обеспечения мира и региональной стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, создания благоприятных условий для устойчивого развития ШОС", - говорится в документе.

Члены организации также выступили за "продвижение сотрудничества с ООН в области миротворческой деятельности" и обмен опытом в соответствующей сфере.

"Государства-члены подчеркивают важное значение регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций", - отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ШОС, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]