Власти Словении сообщили общественным служащим о необходимости вакцинации от COVID-19

Общественные служащие в Словении должны будут пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщил министр по делам общественного управления Бостан Коритник.

Эта мера также коснется полицейских и военнослужащих.

"Я рассчитываю на сознательность сотрудников, и, надеюсь, увольнений не будет", - приводит европейская пресса его слова с пресс-конференции в пятницу в Любляне.

Наблюдатели отмечают, что власти Словении намерены использовать эту меру для побуждения населения к более активной вакцинации. К настоящему моменту в Словении от COVID-19 вакцинировано 45% из двухмиллионного населения страны, что является одним из самых низких показателей в ЕС.