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Дальнее зарубежье 17.09.2021 18:49

Власти Словении сообщили общественным служащим о необходимости вакцинации от COVID-19

Общественные служащие в Словении должны будут пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщил министр по делам общественного управления Бостан Коритник.

Эта мера также коснется полицейских и военнослужащих.

"Я рассчитываю на сознательность сотрудников, и, надеюсь, увольнений не будет", - приводит европейская пресса его слова с пресс-конференции в пятницу в Любляне.

Наблюдатели отмечают, что власти Словении намерены использовать эту меру для побуждения населения к более активной вакцинации. К настоящему моменту в Словении от COVID-19 вакцинировано 45% из двухмиллионного населения страны, что является одним из самых низких показателей в ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]