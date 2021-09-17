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Карабах 17.09.2021 17:43

ЕС готов поделиться с Азербайджаном и Арменией опытом преодоления последствий войны - спецпредставитель на Южном Кавказе

Европейский союз готов продолжать работать с Азербайджаном и Арменией с целью преодолеть последствия войны, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«30 лет конфликта оставили очень глубокие шрамы. Исходя из того, что мы услышали тут сегодня, нужно помнить, что война – это ужасная вещь. Но также нужно смотреть в будущее. И Евросоюз тому пример", - сказал Клаар журналистам в пятницу в ходе посещения Агдамского района Азербайджана, освобожденного от армянской оккупации в декабре 2020 года.

По его словам, Европейский союз готов делиться с Азербайджаном и с Арменией опытом преодоления наследия войны.

«Мы готовы работать с Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь найти другое, лучшее, будущее», - добавил Клаар.

Э.Шафиев

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Тэги: ЕC, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]