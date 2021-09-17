ЕС готов поделиться с Азербайджаном и Арменией опытом преодоления последствий войны - спецпредставитель на Южном Кавказе

Европейский союз готов продолжать работать с Азербайджаном и Арменией с целью преодолеть последствия войны, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
«30 лет конфликта оставили очень глубокие шрамы. Исходя из того, что мы услышали тут сегодня, нужно помнить, что война – это ужасная вещь. Но также нужно смотреть в будущее. И Евросоюз тому пример", - сказал Клаар журналистам в пятницу в ходе посещения Агдамского района Азербайджана, освобожденного от армянской оккупации в декабре 2020 года.
По его словам, Европейский союз готов делиться с Азербайджаном и с Арменией опытом преодоления наследия войны.
«Мы готовы работать с Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь найти другое, лучшее, будущее», - добавил Клаар.
Э.Шафиев
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