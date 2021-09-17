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Макроэкономика 17.09.2021 18:02

ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 б.п. – до 6,5%, говорится в заявлении банка.

Нижний порог процентного коридора повышен до 6% с 5,75%, верхний – до 7% с 6,75%.

Данное решение вступило в силу с 17 сентября.

ЦБА в текущем году впервые принял решение о пересмотре учетной ставки. До этого, с начала 2021 года ЦБА провел 5 заседаний, посвященных вопросу учетной ставки, и каждый раз принимал решение оставить ее без изменений.

«Повышение учетной ставки обусловлено тенденцией ускорения инфляции в мировой экономике, особенно цен на продовольствие и сырье, снижением спроса на внутреннем рынке и рядом других факторов», - подчеркивает ЦБА.

Учетная ставка повышена впервые за последние 5 лет. В последний раз ЦБА повышал учетную ставку с 14 сентября 2016 года – до 15% с 9%.

Следующее заседание ЦБА по параметрам учетной ставки запланировано на 29 октября.

А.Азизов

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Тэги: СТАВКА, УЧЕТНАЯ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]