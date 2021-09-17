Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г ускорится до 5,4-5,8% - Центробанк

Центральный банк Азербайджана по итогам 2021 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,4-5,8%, годовую инфляцию – 7-7,5%.

«В целом, в большинстве стран мира в настоящее время наблюдается процесс повышения инфляции, и она выходит за установленные целевые коридоры. На инфляцию в Азербайджане влияют внутренние и внешние факторы. Согласно прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 5,4-5,8%, годовая инфляция – 7-7,5%», - говорится в заявлении ЦБА по параметрам учетной ставки, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам ЦБА, в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4-5%.

ЦБА отмечает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе 2021 года составила 4,8%, в том числе среднегодовой рост на продовольственные товары составил 5,4%.

ЦБА указывает, что последние 10 лет в Азербайджане традиционно в мае-августе кумулятивная дефляция составляла 3-7%. «Однако, в текущем году дефляция составила всего 0,8%. Это связано, в том числе, с серьезным ростом цен на продовольственные товары в мире», - отмечает Центробанк.

Согласно прогнозам Министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 4,9% против 2,8% в 2020 году.

А.Азизов