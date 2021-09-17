Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 17.09.2021 18:27

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г ускорится до 5,4-5,8% - Центробанк

Центральный банк Азербайджана по итогам 2021 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,4-5,8%, годовую инфляцию – 7-7,5%.

«В целом, в большинстве стран мира в настоящее время наблюдается процесс повышения инфляции, и она выходит за установленные целевые коридоры. На инфляцию в Азербайджане влияют внутренние и внешние факторы. Согласно прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 5,4-5,8%, годовая инфляция – 7-7,5%», - говорится в заявлении ЦБА по параметрам учетной ставки, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам ЦБА, в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4-5%.

ЦБА отмечает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-августе 2021 года составила 4,8%, в том числе среднегодовой рост на продовольственные товары составил 5,4%.

ЦБА указывает, что последние 10 лет в Азербайджане традиционно в мае-августе кумулятивная дефляция составляла 3-7%. «Однако, в текущем году дефляция составила всего 0,8%. Это связано, в том числе, с серьезным ростом цен на продовольственные товары в мире», - отмечает Центробанк.

Согласно прогнозам Министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 4,9% против 2,8% в 2020 году.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


ЦБ Азербайджана нацелен на удержание в 2021г инфляции в коридоре 4±2% ЦБ Азербайджана инфляцию по итогам 2020г прогнозирует не выше 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]