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Происшествия 17.09.2021 18:43

Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду 133 кг опиума

Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду наркотических веществ общим весом 133,4 кг через Нахчыванскую автономную республику.

"В ходе таможенного досмотра транспортного средства "Mercedes-Benz", направлявшегося в Турцию транзитом через Нахчыванскую Автономную Республику, на пропускном пункте на территории села Шахтахлы, в 26 мешках с черной пемзой было обнаружено 68 кг 390 грамм опиума. Кроме этого, в другом транспортном средстве марки "Man", также направлявшемся в Турцию транзитом через НАР, в 26 мешках с грузом таможенники обнаружили еще 65 кг 020 грамм опиума", - сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

По указанным фактам следственное отделение Госкомтаможни Нахчывана возбудило уголовное дело по статье 206.2 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАР, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]