Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду 133 кг опиума

Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду наркотических веществ общим весом 133,4 кг через Нахчыванскую автономную республику.

"В ходе таможенного досмотра транспортного средства "Mercedes-Benz", направлявшегося в Турцию транзитом через Нахчыванскую Автономную Республику, на пропускном пункте на территории села Шахтахлы, в 26 мешках с черной пемзой было обнаружено 68 кг 390 грамм опиума. Кроме этого, в другом транспортном средстве марки "Man", также направлявшемся в Турцию транзитом через НАР, в 26 мешках с грузом таможенники обнаружили еще 65 кг 020 грамм опиума", - сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

По указанным фактам следственное отделение Госкомтаможни Нахчывана возбудило уголовное дело по статье 206.2 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств).