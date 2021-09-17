Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду 133 кг опиума

Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду наркотических веществ общим весом 133,4 кг через Нахчыванскую автономную республику.
"В ходе таможенного досмотра транспортного средства "Mercedes-Benz", направлявшегося в Турцию транзитом через Нахчыванскую Автономную Республику, на пропускном пункте на территории села Шахтахлы, в 26 мешках с черной пемзой было обнаружено 68 кг 390 грамм опиума. Кроме этого, в другом транспортном средстве марки "Man", также направлявшемся в Турцию транзитом через НАР, в 26 мешках с грузом таможенники обнаружили еще 65 кг 020 грамм опиума", - сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
По указанным фактам следственное отделение Госкомтаможни Нахчывана возбудило уголовное дело по статье 206.2 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств).
ЕС готов поделиться с Азербайджаном и Арменией опытом преодоления последствий войны - спецпредставитель на Южном Кавказе
Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Международной федерацией астронавтики – премьер
Резидент-координатор ПРООН в Азербайджане завершил миссию в стране
Совет директоров Русснефти 21 сентября выберет председателя
ГНС в январе-августе увеличила сбор налогов в госбюджет на 14%
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г ускорится до 5,4-5,8% - Центробанк
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Глава Минобороны Нидерландов вслед за главой МИД уходит в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана
Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ
Крупные предприятия Европы сокращают производство из-за роста цен на электричество
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог