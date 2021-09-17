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СНГ 17.09.2021 23:00

Украина введет санкции в связи с выборами в российскую Госдуму в Донбассе и Крыму - секретарь СНБО

Киев введет санкции в связи с проведением выборов в Государственную думу РФ на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, в отношении всех участников избирательного процесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Подавляющее большинство санкций касаются вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей - это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

По его словам, СНБО уже отработал первый список таких лиц. "По всем, без исключения, таким лицам в скором времени указом президента введутся санкции", - сказал Данилов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]