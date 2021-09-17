Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Экология 17.09.2021 23:29

Мир находится на пути к "катастрофическому потеплению" климата - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в пятницу, что, согласно докладу Рамочной конвенции ООН об изменении климата, мир находится на пути к катастрофическому потеплению - на 2,7 градуса по Цельсию.

"Мир находится на катастрофическом пути к потеплению на 2,7 градуса", - отметил он в своем заявлении.

Западные СМИ поясняют, что такой прогноз - удар по целям, установленным в Парижском соглашении по климату: в нем прогнозировалось, что к 2030 году средняя температура на Земле в случае, если страны примут ряд мер, повысится на 1,5 градуса по сравнению с показателями доиндустриального периода. Однако доклад ООН предполагает гораздо более существенное повышение температуры.

"Мы нарушаем данное шесть лет назад обещание достичь цели Парижского соглашения - ограничить глобальное потепление 1,5 градусами. Невозможность достигнуть этой цели приведет к огромным потерям жизней и средств к существованию", - говорится в заявлении Гутерриша по докладу об изменении климата.

Гутерриш отметил, что наука говорит о необходимости сократить вредные выбросы на 45% к 2030 году, чтобы достичь углеродной нейтральности к середине века. Однако доклад Рамочной конвенции ООН предполагает, что, если страны мира не изменят свою политику по защите климата, объем вредных выбросов увеличится на 16% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.

По словам генсека, страны G20 ответственны за 80% таких выбросов в атмосферу, и поэтому именно от их действий зависит, будет ли выполнено обещание, данное в Париже.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры, по крайней мере, ниже 2°C.

Ранее в этом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения необратимы. Помимо прочего, в докладе отмечалось, что, если в срочном порядке не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то будет невозможно ограничить за ближайшие десятилетия повышение среднемировой температуры 1,5 °C или хотя бы 2°C.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, КЛИМАТ, ОПАСЕНИЯ


Похожие новости


Почти 200 стран начали переговоры в связи с климатической ситуацией в мире Страны мира не демонстрируют готовности сократить выбросы парниковых газов в достаточных объемах - ООН Мир не смог оказать достаточно финансовой помощи странам, страдающим от изменений климата - ООН Мир провалился в глубокую климатическую яму, считает генсек ООН Гутерриш призывает активнее решать проблему изменения климата 2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]