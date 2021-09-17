Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что администрация президента США Джо Байдена проявила лучшее понимание ситуации с газопроводом "Северный поток 2", чем это было при экс-президенте Дональде Трампе.
"На мой взгляд, она (ситуация с "Северным потоком 2" - ИФ) в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке. Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии", - заявил Медведев в интервью телекомпании Deutsche Welle.
"В этом случае, даже несмотря на то, что отдельные формулировки там нам не нравятся и делаются разные оговорки про санкции, ещё про что-то, но это уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект", - подчеркнул он.
Медведев пояснил свою позицию относительно "оговорок про санкции" в договоренностях между Германией и США.
"Это ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны - американскими политиками для того, чтобы признать факт того, что "Северный поток 2" состоялся", - сказал зампред Совбеза РФ.
Он напомнил, что когда они вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель начинали проект, "тогда никто не говорил так уж громко о том, что это каким-то образом создаёт кабалу для Европейского союза или создаёт какие-то эксклюзивные возможности для России".
"Это была совершенно нормальная коммерческая сделка и интересный, на мой взгляд, для обеих сторон проект", - подчеркнул Медведев.
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