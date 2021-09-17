Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.09.2021 20:49

Администрация США при Байдене лучше понимает ситуацию вокруг "Северного потока 2", чем при Трампе - Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что администрация президента США Джо Байдена проявила лучшее понимание ситуации с газопроводом "Северный поток 2", чем это было при экс-президенте Дональде Трампе.

"На мой взгляд, она (ситуация с "Северным потоком 2" - ИФ) в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке. Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии", - заявил Медведев в интервью телекомпании Deutsche Welle.

"В этом случае, даже несмотря на то, что отдельные формулировки там нам не нравятся и делаются разные оговорки про санкции, ещё про что-то, но это уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект", - подчеркнул он.

Медведев пояснил свою позицию относительно "оговорок про санкции" в договоренностях между Германией и США.

"Это ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны - американскими политиками для того, чтобы признать факт того, что "Северный поток 2" состоялся", - сказал зампред Совбеза РФ.

Он напомнил, что когда они вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель начинали проект, "тогда никто не говорил так уж громко о том, что это каким-то образом создаёт кабалу для Европейского союза или создаёт какие-то эксклюзивные возможности для России".

"Это была совершенно нормальная коммерческая сделка и интересный, на мой взгляд, для обеих сторон проект", - подчеркнул Медведев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ГАЗОПРОВОД, МЕДВЕДЕВ


Похожие новости


США препятствуют налаживанию отношений РФ с ЕС - Медведев Медведев обвиняет США в ухудшении отношений Запада с РФ после событий на Украине в 2014 году Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников по НАТО из Афганистана Нуланд может посетить Москву осенью США и РФ продолжают диалог по борьбе против киберпреступлений, быстрых решений проблемы нет - Белый дом Москва ждет реакции Вашингтона на доказательства вмешательства в думские выборы - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]