Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в пятницу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире организации, сообщает Anadolu.
Переговоры прошли в преддверии недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке.
Чавушоглу сообщил в Twitter, что его встреча с главой ООН была посвящена обсуждению ряда региональных и международных проблем, включая Кипр, Афганистан, Ливию, Сирию и изменение климата.
По словам министра, он также провел консультации с новоизбранным председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом и главой МИД Шри-Ланки Гамини Лакшманом Пейрисом.
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