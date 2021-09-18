Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.09.2021 10:31

Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в пятницу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире организации, сообщает Anadolu.

Переговоры прошли в преддверии недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке.

Чавушоглу сообщил в Twitter, что его встреча с главой ООН была посвящена обсуждению ряда региональных и международных проблем, включая Кипр, Афганистан, Ливию, Сирию и изменение климата.

По словам министра, он также провел консультации с новоизбранным председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом и главой МИД Шри-Ланки Гамини Лакшманом Пейрисом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]