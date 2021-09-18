Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в пятницу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире организации, сообщает Anadolu.

Переговоры прошли в преддверии недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке.

Чавушоглу сообщил в Twitter, что его встреча с главой ООН была посвящена обсуждению ряда региональных и международных проблем, включая Кипр, Афганистан, Ливию, Сирию и изменение климата.

По словам министра, он также провел консультации с новоизбранным председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом и главой МИД Шри-Ланки Гамини Лакшманом Пейрисом.