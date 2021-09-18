Российские военные корабли вошли в бакинский порт

Делегация Военно-морского флота России прибыла с дружественным визитом в Азербайджан.
Делегацию, прибывшую на военных кораблях ВМФ России "Астрахань" и "Анатолий Гужвин", встретили официальные лица Военно-морских сил Азербайджана, представители посольства РФ в Азербайджане и военный атташе России.
В ходе трехдневного визита делегация посетит в Баку Аллею шехидов, военный городок "Сальянские казармы" и памятник морякам судна "Куба" в поселке Шувелян. Судно проводило исследования в Каспийском море у мыса Шувелян 14 сентября 1857 года. В результате крушения погибли 22 члена экипажа, 57 человек были спасены.
Э.Шафиев, А.Салаева
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