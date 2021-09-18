В России максимальные с 20 августа более 20,3 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 20 тыс. 329 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 329 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 644 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С 15 сентября с РФ вновь отмечается ежедневный рост числа новых заболевших коронавирусной инфекцией, данные субботы соотносятся со значениями 22 августа, когда в РФ было выявлено 20 тыс. 564 случая заражения COVID-19 за сутки, после этого планка в более 20 тыс. не преодолевалась. В тот период начался спад заболеваемости после июльского роста, вызванного распространением дельта-штамма.

Эпидемиологи говорят о том, что наблюдаемые в настоящий момент суточные колебания - это нормальный процесс для данного периода, когда начался рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, и говорить о новой волне коронавируса в РФ пока рано. Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России"напряженной".

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 51, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. По выздоровлении были выписаны 16 тыс. 247 человек.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, также отмечен рост числа заболевших: 2 тыс. 746 новых случаев COVID-19, это максимальное числос 8 августа. После болезни выздоровели 1 тыс. 280 пациентов.

Рост числа заболевших отмечается также в Санкт-Петербурге, здесь за сутки выявлен 1 тыс. 791 случай (1 тыс. 738 было 17 сентября) и в Московской области - 915 новых заболевших против 837 по данным пятницы.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 254 тыс. 754 случая коронавирусной инфекции, 197 тыс. 425 умерших и 6 млн 485 тыс. 264 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 186,1 млн тестов на COVID-19, из них 510 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 140 тыс. 167 человек.