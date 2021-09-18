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Транспорт и связь 18.09.2021 12:55

Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"

В России при участии разработчика новой МБР "Сармат" создается многоразовая одноступенчатая ракета, первый тестовый пуск демонстрационного образца двигательной установки запланирован на начало октября, сообщила государственная корпорация "Роскосмос" в субботу.

В проекте создания многоразовой ракеты участвуют Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени В.Макеева, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), предприятия НИИМаш и НПО автоматики.

"Уже созданы первые проверочные образцы, модели, демонстраторы технологий. Тестовый пуск демонстратора двигательной установки запланирован на первые числа октября - тогда и будет проверена правильность заложенных проектных решений", - говорится в сообщении "Роскосмоса" по итогам научной сессии уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы".

"В настоящее время участники проекта (ГРЦ, ЮУрГУ, НИИМаш, НПО автоматики) ведут проектно-изыскательские работы по созданию научно-технического задела путем проведения теоретических исследований с применением математического моделирования и экспериментальных исследований. Полученные результаты планируется использовать для подтверждения возможности создания экономически эффективной многоразовой одноступенчатой ракеты", - говорится в сообщении.

"В рамках научно-образовательного центра выполняется проект "Исследования, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой", - сказал генеральный директор и генеральный конструктор ГРЦ имени В.Макеева Владимир Дегтярь на сессии уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы".

"Участие ГРЦ предполагается в работах по исследованию, разработке и созданию демонстраторов двигательной установки с центральным телом и стенки бака для криогенных компонентов топлива с применением композиционных материалов для экспериментальных исследований ("Демонстратор-ГРЦ")", - цитирует Дегтяря "Роскосмос".

По его словам, проектно-поисковые работы по созданию ракетно-космического комплекса с одноступенчатой многоразовой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки ведутся в ГРЦ в инициативном порядке не первый год.

"Проект действительно инновационный и подразумевает, по сути, переход к созданию космического челнока, минуя этап создания частично многоразовых систем в ракете-носителе", - сказал Дегтярь.

В государственном ракетном центре имени В.Макеева разработана тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал ранее, что ее летные испытания начнутся в ближайшее время.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]