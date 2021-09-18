Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев и генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия обсудили на онлайн-встрече вопросы двустороннего взаимодействия, говорится в сообщении ГТК.
"Глава ГТК рассказал об успешной деятельности азербайджанской таможни в период пандемии, о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, а также о мерах, принимаемых для борьбы с контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотиков", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, генсек ВТамО поблагодарил председателя ГТК за профессиональную деятельность и эффективную организацию взаимодействия между таможенными органами стран-участниц организации.
Стороны с удовлетворением отметили долгосрочные деловые связи между таможенной службой Азербайджана и ВТамО, выразив уверенность в том, что сотрудничество и в дальнейшем будет развиваться, а результатом совместной деятельности станут новые достижения.
Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества и поддержки развития международной торговли.
А.Салаева
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