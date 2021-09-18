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Макроэкономика 18.09.2021 13:54

Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев и генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия обсудили на онлайн-встрече вопросы двустороннего взаимодействия, говорится в сообщении ГТК.

"Глава ГТК рассказал об успешной деятельности азербайджанской таможни в период пандемии, о проектах, основанных на информационных технологиях, развитии международной торговли, а также о мерах, принимаемых для борьбы с контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотиков", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, генсек ВТамО поблагодарил председателя ГТК за профессиональную деятельность и эффективную организацию взаимодействия между таможенными органами стран-участниц организации.

Стороны с удовлетворением отметили долгосрочные деловые связи между таможенной службой Азербайджана и ВТамО, выразив уверенность в том, что сотрудничество и в дальнейшем будет развиваться, а результатом совместной деятельности станут новые достижения.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества и поддержки развития международной торговли.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]