Военно-морские силы Азербайджана и России обсудят сотрудничество в военной сфере

В рамках визита в Баку делегации Военно-морского флота (ВМФ) России планируется обсудить сотрудничество в военной сфере между военно-морскими силами Азербайджана и РФ, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России "Астрахань" и " Анатолий Гужвин " прибыли в Баку 18 сентября с неофициальным дружественным визитом. В ходе визита делегация ВМФ будет принята командованием Военно-морских сил Азербайджана. Также будет обсуждено военное сотрудничество между военно-морскими силами двух стран", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, планируется провести в Баку морскую прогулку для ознакомления российской делегации с культурными и историческими памятниками, а также товарищеский матч по волейболу.

Визит продлится до 20 сентября.

А.Салаева