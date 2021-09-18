Вице-премьер Борисов заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана под видом беженцев

Боевики из Афганистана могут попытаться проникнуть на территорию стран Центральной Азии под видом беженцев, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
"Виды угроз понятны. Это проникновение террористических группировок под разными формами... и под беженцами", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).
Еще одной угрозой с территории Афганистана он назвал увеличение наркотрафика.
16 сентября в Душанбе состоялось заседание совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором, в частности, обсуждались угрозы с территории Афганистана после прихода к власти в этой стране движения "Талибан".
"В случае необходимости мы оперативно сможем наращивать необходимые силы и средства, и быстро реагировать на вновь возникающие угрозы", - сказал Борисов в интервью телеканалу.
Он заявил, что страны ОДКБ обладают необходимым потенциалом для реагирования на новые угрозы, прежде всего, благодаря возможностям российского оборонно-промышленного комплекса.
"Практически все главы делегаций изъявили желание более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов и тех стандартов, которые внедряются в вооруженных силах. Имеются в виду военные стандарты, одинаковые системы управления. Конечно мы заинтересованы в синхронном развитии, сервисном обслуживании, ремонте этой техники", - сказал вице-премьер.
По его словам, страны ОДКБ выразили желание выделить совместный бюджет на проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. "Это новое направление. Мы от простой координации словесной начинаем переходить к более серьезной интеграции, когда бюджеты будут связывать эти работы и синхронизировать наши усилия", - сказал Борисов.
Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Узбекистаном и Туркменистаномна фоне ситуации в Афганистане, Борисов заявил: "Мы оказываем военно-техническую помощь, расширяем военно-техническое сотрудничество. Они синхронизируют свои основные мероприятия и также заинтересованы в защите своих пограничных рубежей".
23 августа Борисов заявлял о возможности поставок Россией вооружения по льготным ценам странам, граничащим с Афганистаном.
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