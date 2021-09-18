В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 470,985 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 770 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 280.
От COVID-19 вылечились 430,717 тыс. человек (+3 тыс. 224 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 33 тыс. 988 человек.
За сутки медики провели 15 тыс. 666 тестов на коронавирус против 12 тыс. 781 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 731,381 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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