В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 470,985 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 770 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 280.

От COVID-19 вылечились 430,717 тыс. человек (+3 тыс. 224 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 33 тыс. 988 человек.

За сутки медики провели 15 тыс. 666 тестов на коронавирус против 12 тыс. 781 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 731,381 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева