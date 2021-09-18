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СНГ 18.09.2021 16:03

По делу о коррупции арестован экс-премьер Кыргызстана

Экс-премьер-министр КыргызстанаДжоомарт Оторбаеварестован на время следствия по делу о коррупции при разработке месторождения "Кумтор", сообщили в субботу "Интерфаксу" в Первомайском районном суде Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека подозреваемому Джоомарту Оторбаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства", - сообщили в суде.

По данным собеседника агентства, Оторбаев будет содержаться в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 30 сентября.

Джоомарт Оторбаев занимал пост премьер-министра Кыргызстана в 2014-2015 годах. Он был задержан 16 сентября по делу о коррупции при реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Следствием установлено, что Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при проведении экологической экспертизы по генеральному плану рудника "Кумтор", в нарушение требований Водного кодекса Киргизии в интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, в период с 1992 по 2019 годы отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Под следствием находятся экс-премьеры Омурбек Бабанов, Мухаммедкалый Абылгазиев и Темир Сариев. В качестве свидетелейтакже допрошены бывшие президенты КыргызстанаСооронбай Жээнбеков и Аскар Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти. После допроса в ГКНБ они были отпущены.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]