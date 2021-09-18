По делу о коррупции арестован экс-премьер Кыргызстана

Экс-премьер-министр КыргызстанаДжоомарт Оторбаеварестован на время следствия по делу о коррупции при разработке месторождения "Кумтор", сообщили в субботу "Интерфаксу" в Первомайском районном суде Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека подозреваемому Джоомарту Оторбаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства", - сообщили в суде.

По данным собеседника агентства, Оторбаев будет содержаться в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 30 сентября.

Джоомарт Оторбаев занимал пост премьер-министра Кыргызстана в 2014-2015 годах. Он был задержан 16 сентября по делу о коррупции при реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Следствием установлено, что Оторбаев, будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при проведении экологической экспертизы по генеральному плану рудника "Кумтор", в нарушение требований Водного кодекса Киргизии в интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, в период с 1992 по 2019 годы отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Под следствием находятся экс-премьеры Омурбек Бабанов, Мухаммедкалый Абылгазиев и Темир Сариев. В качестве свидетелейтакже допрошены бывшие президенты КыргызстанаСооронбай Жээнбеков и Аскар Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти. После допроса в ГКНБ они были отпущены.