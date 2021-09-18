Житель Ростовской области пытался напасть на детей с ножом

Прокуратура Ростовской области РФ проводит проверку обстоятельств, при которых мужчина пытался напасть с ножом на троих детей в городе Батайске, сообщает пресс-служба ведомства.

"По сообщениям в СМИ о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей в районе школы N9 на ул. Ленина организована проверка. Устанавливаются причины, условия и обстоятельств произошедшего, в том числе соблюдения школой законодательства о несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Также взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органом внутренних дел по данному факту.

Ранее ряд ростовских СМИ сообщили, что мужчина бросался на детей на улице Ленина. В его руках был тесакс длиной лезвия не менее 20 см. Очевидцы вызвали полицию, нападавшего задержали.