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Происшествия 18.09.2021 17:29

Житель Ростовской области пытался напасть на детей с ножом

Прокуратура Ростовской области РФ проводит проверку обстоятельств, при которых мужчина пытался напасть с ножом на троих детей в городе Батайске, сообщает пресс-служба ведомства.

"По сообщениям в СМИ о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей в районе школы N9 на ул. Ленина организована проверка. Устанавливаются причины, условия и обстоятельств произошедшего, в том числе соблюдения школой законодательства о несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Также взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органом внутренних дел по данному факту.

Ранее ряд ростовских СМИ сообщили, что мужчина бросался на детей на улице Ленина. В его руках был тесакс длиной лезвия не менее 20 см. Очевидцы вызвали полицию, нападавшего задержали.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]