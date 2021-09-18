Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021", который состоится 21-26 сентября в Стамбуле, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
На фестивале запланированы показательные полеты двух истребителей МиГ-29 ВВС Азербайджана.
А.Салаева
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