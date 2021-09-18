В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России

В Баку состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России и командованием Военно-морских сил Азербайджана.

"Командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию ВМФ России, возглавляемую командиром дивизиона кораблей Каспийской флотилии капитаном 2-го ранга Владимиром Зайцевым", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией ВМФ России, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, 18 сентября в Баку с неофициальным дружественным визитом прибыли военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России "Астрахань" и "Анатолий Гужвин". Визит российской делегации продлится до 20 сентября.

А.Салаева