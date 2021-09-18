США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу

Брюссель и Вашингтон объявили в субботу о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете.
"Европейский союз и Соединенные Штаты объявили сегодня, что реализация инициативы "Глобальное обязательство по метану" по сокращению глобальных выбросов метана начнется на саммите ООН по климату в Глазго (COP26) в ноябре", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Еврокомиссии (ЕК).
В документе сообщается, что президент США Джо Байден и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе в ходе организованного Вашингтоном международного форума по энергетике и климату призвали страны присоединиться к этой инициативе.
ЕК напоминает, что поддержание инициативы предполагает "приверженность коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года". Также это означает переход к использованию "наилучших доступных методик для количественной оценки выбросов метана" с упором на источники с высоким уровнем выбросов. Отмечается, что выполнение таких обязательств, как предполагается, снизит потепление как минимум на 0,2 градуса по Цельсию к 2050 году. Согласно Глобальной оценке метана Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC) и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), достижение этой цели может предотвратить более 200 тыс. преждевременных смертей.
Еврокомиссия напоминает: метан при попадании в атмосферу вызывает парниковый эффект. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, он составляет "около половины чистого повышения глобальной средней температуры на 1 градус по Цельсию с периода доиндустриальной эры".
В пресс-релизе указывается, что о поддержке "Глобального обязательства по метану" уже заявили ЕС и восемь государств. Среди них - шесть из 15 "крупнейших в мире источников выбросов метана, на которые в совокупности приходится более одной пятой мировых выбросов метана и почти половина мировой экономики".
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских музыкантов с Днем национальной музыки
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму России составляет 73-80% - ЦИК
Сделка Австралии с США и Британией стала огромной ошибкой - посол Франции
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог