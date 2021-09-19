Детали трехстороннего соглашения между США, Британией и Австралией о новом союзе были согласованы втайне от Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке нового соглашения о партнерстве в области безопасности, заключенного США, Великобританией и Австралией (AUKUS), сообщила газета The Sunday Telegraph.
Детали соглашения были согласованы сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда".
Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.
После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил, что этот шаг "свидетельствует о силе сегодняшнего кризиса" между французским правительством и Вашингтоном и Канберрой, сказал он.
Он подчеркнул: "У нас есть причины сомневаться в силе нашего союза".
Возмущение Парижа объясняется также тем, что первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
В защиту соглашения по AUKUS решительно выступила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
В статье в The Sunday Telegraph она заявила, что соглашение "демонстрирует нашу готовность проявлять твердость в деле защиты наших интересов и противодействии несправедливой практике и злонамеренным действиям".
"Свободы необходимо защищать, поэтому мы также строим прочные связи в области безопасности по всему миру. Вот почему на прошлой неделе премьер-министр объявил вместе с нашими друзьями президентом Байденом (президент США Джо Байден - ИФ) и премьер-министром Моррисоном (премьер-министр Австралии Скотт Моррисон - ИФ) о создании нового партнерства в области безопасности под названием AUKUS", подчеркнула Трасс.
Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
Число заражений COVID-19 в мире превысило 228 млн, скончались более 4,68 млн человек - университет Джонса Хопкинса
На Украине за сутки зафиксировано около 4 тысяч новых случаев коронавируса
США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог