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Дальнее зарубежье 19.09.2021 09:00

Детали трехстороннего соглашения между США, Британией и Австралией о новом союзе были согласованы втайне от Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке нового соглашения о партнерстве в области безопасности, заключенного США, Великобританией и Австралией (AUKUS), сообщила газета The Sunday Telegraph.

Детали соглашения были согласованы сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда".

Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил, что этот шаг "свидетельствует о силе сегодняшнего кризиса" между французским правительством и Вашингтоном и Канберрой, сказал он.

Он подчеркнул: "У нас есть причины сомневаться в силе нашего союза".

Возмущение Парижа объясняется также тем, что первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

В защиту соглашения по AUKUS решительно выступила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

В статье в The Sunday Telegraph она заявила, что соглашение "демонстрирует нашу готовность проявлять твердость в деле защиты наших интересов и противодействии несправедливой практике и злонамеренным действиям".

"Свободы необходимо защищать, поэтому мы также строим прочные связи в области безопасности по всему миру. Вот почему на прошлой неделе премьер-министр объявил вместе с нашими друзьями президентом Байденом (президент США Джо Байден - ИФ) и премьер-министром Моррисоном (премьер-министр Австралии Скотт Моррисон - ИФ) о создании нового партнерства в области безопасности под названием AUKUS", подчеркнула Трасс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]