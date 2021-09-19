Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана

Информация Министерства обороны России о том, что два армянских вооруженных лица были ранены в направлении города Шуша 17 сентября якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии, вызывает удивление и сожаление, заявил "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Накануне Минобороны РФ сообщило об обстреле постов армянских незаконных вооруженных формирований вблизи города Шуша.
"Инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации. Было установлено, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в указанную дату в данном направлении. Однако впоследствии информация, исследованная с участием обеих сторон, была представлена в совершенно другой форме", - сказал Эйвазов.
Он также отметил, что азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления.
А.Салаева
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