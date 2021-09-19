Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.09.2021 09:24

Пассажирское судно перевернулось в китайской провинции Гуйчжоу, погибли восемь человек

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая перевернулось пассажирское судно, восемь человек погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что судно рассчитано не перевозку 40 пассажиров. Итоги предварительного расследования свидетельствуют, что спасателям удалось извлечь из воды 39 человек. Восемь из них были доставлены в больницу, но медики оказались бессильны, и они скончались. Пока не ясна судьба еще семерых пассажиров.

На место происшествия прибыли представители руководства провинции, принимаются меры по поиску пропавших без вести и оказанию помощи пострадавшим. О причинах аварии не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]