Канберра до соглашения по АПЛ с США и Британией высказывала недовольство контрактом по подлодкам с Францией - министр обороны Австралии

Австралийскийминистр обороны Питер Даттон заявил, что еще до договоренности о строительстве в Австралии атомных субмарин в сотрудничестве с США и Великобританией Канберра заявляла Парижу о своих озабоченностях по поводу сделки по французским подводным лодкам.
"Предположения о том, что правительство Австралии не высказывало эти опасения, просто бросают вызов, откровенно говоря, тому, что находится в открытом доступе, и, конечно, не отражает того, о чем оно публично говорило в течение длительного периода времени", - сказал Даттон в интервью Sky News.
Он заявил в воскресенье, что Австралия в течение нескольких лет выражала озабоченность Франции по поводу заказа от 2016 года, который, по расчетам, будет стоить намного дороже сегодня.
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в пятницу, что выразил "очень серьезную озабоченность" по поводу сделки президенту Франции Эммануэлю Макрону еще в июне, и дал понять, что Австралии "необходимо будет принять решение в наших национальных интересах".
Австралийский министр финансов Саймон Бирмингем заявил, что Австралия заранее проинформировала Францию о сделке, но в воскресенье признал, что переговоры с США и Британией были секретными, учитывая "огромную деликатность".
Даттон и Бирмингем отказались раскрыть стоимость нового соглашения, хотя Даттон сказал, что "это будет недешевый проект".
На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.
Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда".
Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.
После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил, что этот шаг "свидетельствует о силе сегодняшнего кризиса" между французским правительством и Вашингтоном и Канберрой.
Он подчеркнул: "У нас есть причины сомневаться в силе нашего союза".
Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
Число заражений COVID-19 в мире превысило 228 млн, скончались более 4,68 млн человек - университет Джонса Хопкинса
На Украине за сутки зафиксировано около 4 тысяч новых случаев коронавируса
США и ЕС договорились совместно добиваться сокращения выбросов метана в атмосферу
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог