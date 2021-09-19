Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.09.2021 09:55

На Украине за сутки зафиксировано около 4 тысяч новых случаев коронавируса

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 тыс. 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 546 человек, 46 умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки на Украине зафиксировано 3 тыс. 983 новых подтвержденных случаякоронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 тыс. 767 человек; летальных случаев - 46; выздоровели - 546 человек", - сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее в стране было зафиксировано 6 тыс. 234 новых случаязаболевания. Всего за период пандемии на Украине заболели2 млн 348 тыс. 381 человек, выздоровели2 млн 230 тыс. 852 человека, летальных случаев - 54 тыс. 875.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]