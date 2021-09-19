На Украине за сутки зафиксировано около 4 тысяч новых случаев коронавируса

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 тыс. 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 546 человек, 46 умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки на Украине зафиксировано 3 тыс. 983 новых подтвержденных случаякоронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 422, медработников - 52). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 тыс. 767 человек; летальных случаев - 46; выздоровели - 546 человек", - сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее в стране было зафиксировано 6 тыс. 234 новых случаязаболевания. Всего за период пандемии на Украине заболели2 млн 348 тыс. 381 человек, выздоровели2 млн 230 тыс. 852 человека, летальных случаев - 54 тыс. 875.
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