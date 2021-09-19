Число заражений COVID-19 в мире превысило 228 млн, скончались более 4,68 млн человек - университет Джонса Хопкинса

Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составляет 228 млн 167 тыс. 999, говорится на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 млн 686 тыс. 384 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 млн 50 тыс. 752 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 673 тыс. 474. В то же время в США выздоровели свыше 32,4 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 448 тыс. 163. Число умерших от последствий заражения вирусом составило 444 тыс. 838 человек, а выздоровевших превысило 32,6 млн.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 230 тыс. 325 заболевших. Скончались 590 тыс. 508 человек, а выздоровели более 20,2 млн.

За время пандемии в мире было распределено 5 млрд 883 млн 417 тыс. 7 доз вакцин против коронавируса.

В свою очередь, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, за неделю выявлены 3 млн 603 тыс. 995 случаев коронавируса в мире, в связи с чем наблюдается падение заболеваемости на 9%. Зафиксированы 58 тыс. 296 летальных исходов среди инфицированных - падение показателя на 5%. Также отмечается некоторое снижение числа выздоровевших - на 8%, а общее недельное число поправившихся достигло 3 млн 729 тыс. 623 человек.