На выборах в Госдуму России досрочно проголосовали более 192 тыс. человек - ЦИК

Свыше 192 тыс. российских избирателей проголосовали досрочно на выборах в Госдуму, сообщил член ЦИК РФ Александр Курдюмов.

"Всего в труднодоступных и отдаленных местностях, и на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 тыс. 928 избирателей, что составляет 0,17% от общей численности избирателей", - сказал Курдюмов в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проходит на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах, которые находятся в дни голосования в плавании.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней проводится с 17 по 19 сентября.