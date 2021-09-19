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СНГ 19.09.2021 11:14

На выборах в Госдуму России досрочно проголосовали более 192 тыс. человек - ЦИК

Свыше 192 тыс. российских избирателей проголосовали досрочно на выборах в Госдуму, сообщил член ЦИК РФ Александр Курдюмов.

"Всего в труднодоступных и отдаленных местностях, и на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 тыс. 928 избирателей, что составляет 0,17% от общей численности избирателей", - сказал Курдюмов в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проходит на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах, которые находятся в дни голосования в плавании.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней проводится с 17 по 19 сентября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]