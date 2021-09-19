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СНГ 19.09.2021 11:59

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье единогласно поддержали кандидатуру Рашида Темрезова на должность главы республики.

За Темрезова голоса отдали все 48 присутствующих на сессии депутатов, передает корреспондент "Интерфакса" с сессии регионального парламента.

Ранее президент РФ внес на пост главы Карачаево-Черкесии три кандидатуры, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова, а также депутатов регионального парламента Рената Акбаева и Олега Жедяева.

Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Он окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "Менеджмент" и "Финансы и кредит". Является членом Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

С 1 марта 2011 года Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесскую республику.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]