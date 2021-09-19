Отмена Канберрой контракта на создание подлодок стала неожиданностью для Парижа - премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисонв воскресенье опроверг обвинения Франции, будто Канберра ввела в заблуждение Париж перед тем, как объявить об отмене совместного контракта на строительство атомных подводных лодок, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Я думаю, у них (Франция - ИФ) были бы все причины осознавать - у нас имелось глубокое и серьезное беспокойство по поводу того, чтобы возможности подводных лодок класса Attack не отвечали нашим стратегическим интересам", - сказал Моррисон журналистам в Сиднее.

"И мы дали очень ясно понять, что мы примем решение (по контракту на строительство подводных лодок - ИФ), основываясь на наших стратегических интересах", - продолжил премьер.

Он добавил, что понимает разочарование Франции в связи с решением Канберры, однако, подчеркнул Моррисон, он не сожалеет о действиях Австралии, потому что "на первом месте - национальные австралийские интересы".

Ранее австралийский министр обороны Питер Даттон заявлял, что еще до договоренности о строительстве в Австралии атомных субмарин в сотрудничестве с США и Великобританией Канберра заявляла Парижу о своих озабоченностях по поводу сделки по французским подводным лодкам.

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил, что этот шаг "свидетельствует о силе сегодняшнего кризиса" между французским правительством и Вашингтоном и Канберрой.

Ле Дриан также указал, что НАТО придется принять во внимание случившееся, когда альянс будет обсуждать свою стратегию на саммите, запланированном на 2022 год в Мадриде.

Глава французского МИД добавил, что, когда Франция займет место председателя в ЕС в начале 2022 года, она выберет приоритетом разработку стратегии ЕС в сфере безопасности.

В свою очередь председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр раньше утверждал, что данная ситуация не повлияет на военное сотрудничество в рамках альянса.