Президент Турции примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19-22 сентября посетит США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции.
В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.
Глава турецкого государства обратится к участникам мероприятия 21 сентября, в первый день 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Сессия посвящена таким темам, как предотвращение пандемии COVID-19, восстановление устойчивости, реагирование на потребности планеты, уважение прав человека и возрождение ООН.
На полях сессии турецкий лидер проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришом.
Эрдоган примет участие в конференции "Более справедливый мир возможен", организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом, встретится с представителями турецкой и мусульманской общин, даст интервью американским СМИ.
Ожидается также участие президента в традиционном гала-ужине 11-й Инвестиционной конференции Турции с участием представителей делового мира США.
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