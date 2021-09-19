Противники военного правительства Мьянмы напали на конвой сил безопасности возле Янгона

Противники военного руководства Мьянмы подорвали самодельную бомбу на пути следования конвоя сил безопасности в окрестностях Янгона на юге страны, а затем вступили в перестрелку с военными, передает в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".
По данным военных, инцидент имел место 17 сентября. В результате столкновения ранения получилсотрудник службы безопасности, а со стороны напавших есть погибшие и раненый. Также после боя у нападавших было конфисковано огнестрельное оружие и амуниция.
"Чэннел Ньюс Эйша" напоминает, что после февральского военного переворота в Мьянме в ряде населенных пунктов были созданы силы самообороны для борьбы с военным правительством страны. Однако, главным образом, информация о столкновениях поступает из сельских районов Мьянмы.
При этом оппозиция сформировала "правительство национального единства", состоящее в основном из законодателей, которые связаны с задержанным госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Оппозиционеры также призвали гражданское население к "оборонительной войне" и к атакам против объектов военных властей.
Телеканал отмечает, что была зафиксирована серия атак против вышек связи, принадлежащих государственной компании Mytel. Столкновения также усилились в округе Магуэ в центре страны и в округе Сикайн на ее северо-западе.
В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавлял.
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