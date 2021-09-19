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19.09.2021 14:19

Несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве

В Киеве в воскресенье прошел Марш Равенства "КиевПрайд-2021" в поддержку ЛГБТ+ сообщества.

По разным оценкам, в акции приняли участие от 5 тыс. до 7 тыс. человек.

Главный лозунг акции: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

По словам организаторов, это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к властям Украины в виде манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.

Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также манифест призывает активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола.

Еще одно требование - реформы правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время марша у парка Шевченко в Киеве собралось около сотни противников мероприятия.

Между тем акция прошла спокойно. "Это уже десятый прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Эмсон на брифинге по завершении мероприятия.

Организаторы поблагодарили правоохранительные органы за обеспечение безопасности во время акции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]