Несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве

В Киеве в воскресенье прошел Марш Равенства "КиевПрайд-2021" в поддержку ЛГБТ+ сообщества.
По разным оценкам, в акции приняли участие от 5 тыс. до 7 тыс. человек.
Главный лозунг акции: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".
По словам организаторов, это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к властям Украины в виде манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.
Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.
Также манифест призывает активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола.
Еще одно требование - реформы правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы.
Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время марша у парка Шевченко в Киеве собралось около сотни противников мероприятия.
Между тем акция прошла спокойно. "Это уже десятый прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Эмсон на брифинге по завершении мероприятия.
Организаторы поблагодарили правоохранительные органы за обеспечение безопасности во время акции.
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
В России пока нет "мю"-штамма коронавируса - эксперт Роспотребнадзора
Треть населения Азербайджана полностью привита от коронавируса
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президенты Франции и США обсудят ситуацию вокруг отмены Австралией контракта на строительство подлодок
Иран продолжит операции против враждебных ему сил в Иракском Курдистане - начштаба иранских ВС
Порядка 26 тыс. россиян за рубежом досрочно проголосовали на выборах в Госдуму - ЦИК РФ
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог