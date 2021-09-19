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Регион 19.09.2021 14:33

Открытие Зангезурского коридора послужит устранению проблем в отношениях Азербайджана и Армении - Эрдоган

Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка перед вылетом в США для участия на 76-й сессии Генассамблеи ООН, передают турецкие СМИ.

"С одной стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о том, что против открытия Зангезурского коридора, с другой – что хочет со мной встретиться. Это заставляет задуматься. Если хочешь встретиться с Тайипом Эрдоганом, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии сообщил мне о предложении Пашиняна встретиться. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, то и Турция могла бы наладить дипломатические связи (с Ереваном - ИФ)", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также выразил надежду, что открытие Зангезурского коридора послужит устранению проблем в отношениях Азербайджана и Армении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]