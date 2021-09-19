Открытие Зангезурского коридора послужит устранению проблем в отношениях Азербайджана и Армении - Эрдоган

Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка перед вылетом в США для участия на 76-й сессии Генассамблеи ООН, передают турецкие СМИ.

"С одной стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о том, что против открытия Зангезурского коридора, с другой – что хочет со мной встретиться. Это заставляет задуматься. Если хочешь встретиться с Тайипом Эрдоганом, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии сообщил мне о предложении Пашиняна встретиться. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, то и Турция могла бы наладить дипломатические связи (с Ереваном - ИФ)", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также выразил надежду, что открытие Зангезурского коридора послужит устранению проблем в отношениях Азербайджана и Армении.