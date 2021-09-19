Порядка 26 тыс. россиян за рубежом досрочно проголосовали на выборах в Госдуму - ЦИК РФ

Порядка 26 тыс. российских граждан досрочно проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках, расположенных за пределами РФ, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.
"Досрочно проголосовало (на выборах за рубежом) только 26 тыс. человек", - сказал Андреев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.
Она напомнил, что всего за рубежом 348 участков в 144 странах, трехдневное голосование проходит в 19 странах на 49 избирательных участках.
Ранее сообщалось, что согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, досрочное голосование в рамках парламентских выборов пройдет на 95 зарубежных избирательных участках в 55 странах.
Несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
В России пока нет "мю"-штамма коронавируса - эксперт Роспотребнадзора
Треть населения Азербайджана полностью привита от коронавируса
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог