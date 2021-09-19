Порядка 26 тыс. россиян за рубежом досрочно проголосовали на выборах в Госдуму - ЦИК РФ

Порядка 26 тыс. российских граждан досрочно проголосовали на выборах в Госдуму на избирательных участках, расположенных за пределами РФ, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.

"Досрочно проголосовало (на выборах за рубежом) только 26 тыс. человек", - сказал Андреев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

Она напомнил, что всего за рубежом 348 участков в 144 странах, трехдневное голосование проходит в 19 странах на 49 избирательных участках.

Ранее сообщалось, что согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, досрочное голосование в рамках парламентских выборов пройдет на 95 зарубежных избирательных участках в 55 странах.