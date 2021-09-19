Иран продолжит операции против враждебных ему сил в Иракском Курдистане - начштаба иранских ВС

Иран не потерпит активность своих противников, поддерживаемых США и Израилем, в Иракском Курдистане и будет и впредь предпринимать меры против этих сил, заявил в воскресенье начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Мы продолжим наши операции против контрреволюционных групп, и мы не потерпим каких-либо актов саботажа на этих границах", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он также сказал, что правительство Ирака и власти Иракского Курдистана уже получали рекомендации воспрепятствовать действиям таких сил в регионе, однако подобные запросы годами оставались без ответа. Он отметил, что недостаточное внимание властей Иракского Курдистана к этой проблеме и слабость Багдада, вызванная присутствием американских военных в Ираке, привели к активности антииранских групп в северном Ираке - под влиянием США, Израиля и некоторых арабских стран.

Багери отметил, что базы США в этом регионе должны быть упразднены, а власти Ирака и Иракского Курдистана обязаны помешать развертыванию в этом регионе антииранскими вооруженными группами и "наемниками" США и Израиля тренировочных баз и теле- и радиостанцией, не дозволять атаки против пограничных районов Ирана и иранских сил.

Иранские СМИ напоминают, что 9 сентября сухопутные силы Корпуса Стражей Исламской революции Ирана нанесли удар беспилотниками нескольких типов и высокоточной артиллерией по позициям боевиков в северном Ираке.

Багери указал, что перед тем, как уничтожить командные центры ряда группировок здесь, Иран направил предупреждения боевикам, поскольку на первом этапе не планировал нанести им потери в живой силе.

"Начиная с этого момента, если подобная (враждебная - ИФ) активность сохранится, а присутствие террористических групп продолжится, они, конечно, будут иметь дело с расширяющимися военными операциями Исламской Республики Иран", - заключил Багери.