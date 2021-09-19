В Российской Федерации не зарегистрировано случаев заражения вариантом коронавируса "мю", в случае проникновения его распространение маловероятно, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"По результатам секвенирования геномов коронавируса, проводимых лабораториями Роспотребнадзора и других ведомств, (в России) не выявлено случаев заболеваемости штаммом "мю", - сказал Хафизов "Интерфаксу".
"Но даже если такие случаи инфицирования и будут зарегистрированы, по аналогии с другими странами можно предположить, что дальнейшее его распространение крайне маловероятно", - уточнил Хафизов.
Он добавил, что штамм "мю" уже выявлен в почти 50 странах, и входит в перечень штаммов, за которыми наблюдают в ВОЗ.
"Впрочем, по различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм дельта, и маловероятно, что "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире", - сказал эксперт.
По его словам, "даже в Южной Америке, где еще недавно этот новый вариант был сравнительно широко распространен, особенно в Колумбии, имеется заметная тенденция к снижению его доли, уступая все тому же штамму "дельта", схожая картина наблюдается и других частях планеты".
Вариант коронавируса "мю" впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что определяющие вариант "мю" мутации указывают на возможное наличие свойств, связанных с уклонением от иммунного ответа.
Ряд российских экспертов выступили с предположениями, что раз вариант "мю" в течение последней недели был зафиксирован в отдельных странах Азии и Европы, то он может попасть и в Россию.
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