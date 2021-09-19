Франция и Швейцария опровергли сведения об отмене встречи их лидеров после решения швейцарцев купить истребители США

Власти Франции и Швейцарии опровергли информацию СМИ, будто Париж отказался от встречи президентов этих двух стран Эмманюэля Макрона и Ги Пармелена на фоне того, что швейцарская сторона в этом году предпочла закупить истребители у США, а не во Франции.

"(Встреча - ИФ) никогда не отменялась, и особенно, по озвученным причинам", - цитируют французские СМИ заявление правительства Франции.

В заявлении уточняется, что в начале года Макрон согласился на встречу со швейцарским коллегой, а швейцарская сторона предложила в качестве даты мероприятия ноябрь.

"Мы сказали им летом, что в ноябре это было бы сложно", - отметили в Елисейском дворце, добавив, что окончательная дата встречи еще не установлена.

В администрации президента Швейцарии в свою очередь уточнили, что график президента еще окончательно не определен, и что изменения в планах не означают "отмены подтвержденного визита" Пармелена. В администрации уточнили, что речь шла не о государственном визите, а лишь "о рабочей поездке президента".

Ранее швейцарские газеты сообщили со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что Франция предпочла отказаться от встречи из-за того, что Швейцария, сделав в июне выбор в пользу приобретения у США 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A, несмотря на это уже окончательное решение, обсуждала поставку истребителей с Парижем.

По версии прессы, в Париже пришли к выводу, что Минобороны Швейцарии, уже решив купить американские истребители, продолжало консультации с другими производителями, включая французскую компанию Dassault Aviation, производящую французский многоцелевой истребитель Rafale.

СМИ напоминают, что эта информация стала известной на фоне разногласий Франции с США и Австралией вокруг отмены Канберрой контракта с Парижем на постройку подлодок.