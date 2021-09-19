Франция и Швейцария опровергли сведения об отмене встречи их лидеров после решения швейцарцев купить истребители США

Власти Франции и Швейцарии опровергли информацию СМИ, будто Париж отказался от встречи президентов этих двух стран Эмманюэля Макрона и Ги Пармелена на фоне того, что швейцарская сторона в этом году предпочла закупить истребители у США, а не во Франции.
"(Встреча - ИФ) никогда не отменялась, и особенно, по озвученным причинам", - цитируют французские СМИ заявление правительства Франции.
В заявлении уточняется, что в начале года Макрон согласился на встречу со швейцарским коллегой, а швейцарская сторона предложила в качестве даты мероприятия ноябрь.
"Мы сказали им летом, что в ноябре это было бы сложно", - отметили в Елисейском дворце, добавив, что окончательная дата встречи еще не установлена.
В администрации президента Швейцарии в свою очередь уточнили, что график президента еще окончательно не определен, и что изменения в планах не означают "отмены подтвержденного визита" Пармелена. В администрации уточнили, что речь шла не о государственном визите, а лишь "о рабочей поездке президента".
Ранее швейцарские газеты сообщили со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что Франция предпочла отказаться от встречи из-за того, что Швейцария, сделав в июне выбор в пользу приобретения у США 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A, несмотря на это уже окончательное решение, обсуждала поставку истребителей с Парижем.
По версии прессы, в Париже пришли к выводу, что Минобороны Швейцарии, уже решив купить американские истребители, продолжало консультации с другими производителями, включая французскую компанию Dassault Aviation, производящую французский многоцелевой истребитель Rafale.
СМИ напоминают, что эта информация стала известной на фоне разногласий Франции с США и Австралией вокруг отмены Канберрой контракта с Парижем на постройку подлодок.
Несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
Боливия получила 370 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
Гражданин США потерялся на Эльбрусе на высоте почти 5 тыс. метров
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог