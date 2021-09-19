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Спорт 19.09.2021 18:44

Штефан Кунц возглавит сборную Турции по футболу

Федерация футбола Турции достигла договоренности с немецким специалистом Штефаном Кунцем о назначении на должность тренера национальной сборной, передает агентство Anadolu со ссылкой на федерацию.

"Церемония подписания контракта пройдет в понедельник, 20 сентября, в 15:00 на территории национального тренировочно-учебного центра имени Хасана Догана в Стамбуле", - отметили в федерации.

Федерация расторгла контракт с прежним тренером национальной сборной Шенолом Гюнешом после поражения со счетом 6:1 в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Нидерландов.

Ранее Кунц возглавлял молодежную сборную Германии по футболу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]