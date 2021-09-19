Штефан Кунц возглавит сборную Турции по футболу

Федерация футбола Турции достигла договоренности с немецким специалистом Штефаном Кунцем о назначении на должность тренера национальной сборной, передает агентство Anadolu со ссылкой на федерацию.
"Церемония подписания контракта пройдет в понедельник, 20 сентября, в 15:00 на территории национального тренировочно-учебного центра имени Хасана Догана в Стамбуле", - отметили в федерации.
Федерация расторгла контракт с прежним тренером национальной сборной Шенолом Гюнешом после поражения со счетом 6:1 в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Нидерландов.
Ранее Кунц возглавлял молодежную сборную Германии по футболу.
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