Штефан Кунц возглавит сборную Турции по футболу

Федерация футбола Турции достигла договоренности с немецким специалистом Штефаном Кунцем о назначении на должность тренера национальной сборной, передает агентство Anadolu со ссылкой на федерацию.

"Церемония подписания контракта пройдет в понедельник, 20 сентября, в 15:00 на территории национального тренировочно-учебного центра имени Хасана Догана в Стамбуле", - отметили в федерации.

Федерация расторгла контракт с прежним тренером национальной сборной Шенолом Гюнешом после поражения со счетом 6:1 в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Нидерландов.

Ранее Кунц возглавлял молодежную сборную Германии по футболу.