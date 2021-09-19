В Тегеране заявили о готовности продавать топливо Ливану при поступлении такого запроса из Бейрута

Иран желает помочь Ливану, столкнувшемуся с сильным экономическим кризисом, с поставками топлива, если соответствующий запрос поступит из Бейрута, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"Если ливанское правительство хочет купить у нас топливо для решения проблем своих граждан, мы его предоставим", - приводят слова Хатибзаде западные СМИ.
Он добавил, что Тегеран уже продал топливо ливанскому бизнесмену, но не уточнил детали.
Ливан в настоящий момент переживает сильнейший экономический кризис. Наблюдаются перебои с поставками топлива и частые отключения электричества, что парализует работу больниц, магазинов, производственных предприятий, ресторанов. Отключение электроснабжения порой продолжается до 22 часов в сутки.
Между тем, в августе ливанское шиитское движение "Хезболла" пообещало доставить топливо из Ирана в Ливан, несмотря на действующие санкции США в отношении подобных операций.
В минувший четверг, напоминают СМИ, в Ливан прибыл десяток автомобилей-цистерн с иранским топливом, которая затем должна была распределяться через компанию, которой владеет "Хезболла". В ответ премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что эта поставка не была одобрена правительством страны, и выразил сожаление в связи с нарушением суверенитета Ливана.
В свою очередь израильское издание "Джерузалем пост" сообщило со ссылкой на сайт по отгрузке нефти TankerTrackers.com, что уже третий танкер с иранским топливом отправился из Ирана для последующего распределения в Ливане. Издание напоминает, что груз с первого танкера был доставлен в Сирию, а оттуда его перевезли автомобилями-цистернами в минувший четверг в Ливан.
В начале сентября стало известно, что власти Сирии дали согласие предоставить свою территорию для транспортировки газа и электроэнергии в Ливан.
Ливанское издание "Дейли стар" тогда отмечало, что Ливан рассчитывает заключить сделки на импорт газа из Египта и электричества и Иордании, причем поставки должны осуществляться при помощи инфраструктуры Сирии.
В августе в администрации президента Ливана сообщили, что США согласились помочь Ливану с поставками электроэнергии и газа через сирийскую территорию. Таким образом, указывало издание "Дейли стар", Вашингтон сделает исключение из экономических санкций против Сирии, запрещающих вести коммерческие дела с Дамаском. Этот запрет ранее подорвал предыдущие попытки Бейрута получить газ из Египта.
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