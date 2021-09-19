На испанском острове Пальма началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане, сообщает агентство Associated Press (AP).
Так, над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове замечены клубы черного и белого дыма.
До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.
Ранее в воскресенье власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка 1 тыс. человек.
Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.
Несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
Боливия получила 370 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
Гражданин США потерялся на Эльбрусе на высоте почти 5 тыс. метров
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог