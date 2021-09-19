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Дальнее зарубежье 19.09.2021 19:06

На испанском острове Пальма началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане, сообщает агентство Associated Press (AP).

Так, над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове замечены клубы черного и белого дыма.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Ранее в воскресенье власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка 1 тыс. человек.

Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]