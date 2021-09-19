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Происшествия 19.09.2021 19:19

Гражданин США потерялся на Эльбрусе на высоте почти 5 тыс. метров

Операцию по поиску гражданина США, потерявшегося на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, проводят сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщает ГУ МЧС России по КБР в воскресенье.

"Сегодня в 16:35 в МЧС России по КБР поступила информация от специалиста по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и международными организациями Национального ЦУКС МЧС России о том, что они получили сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус на высоте 4957 метров", - говорится в сообщении.

На поиски потерявшегося туриста выдвинулись четверо спасателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]