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Дальнее зарубежье 19.09.2021 19:30

Нарушений на выборах в России стало на порядок меньше - глава ЦИК

Количество нарушений на выборах в России сократилось, их удается выявлять, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Мы все пять лет, уже шестой год, с коллегами работали, чтобы наша избирательная система, мы ее сделали настолько прозрачной, что любое нарушение, даже минимальное, выходит на поверхность. Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше, но каждое из них невозможно скрыть", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

В России с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени) проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]