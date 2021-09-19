Нарушений на выборах в России стало на порядок меньше - глава ЦИК

Количество нарушений на выборах в России сократилось, их удается выявлять, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы все пять лет, уже шестой год, с коллегами работали, чтобы наша избирательная система, мы ее сделали настолько прозрачной, что любое нарушение, даже минимальное, выходит на поверхность. Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше, но каждое из них невозможно скрыть", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.
В России с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени) проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня.
Несколько тысяч человек приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Информация оборонного ведомства России об обстреле армянских незаконных вооруженных формирований вызывает удивление – Минобороны Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
Боливия получила 370 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
Гражданин США потерялся на Эльбрусе на высоте почти 5 тыс. метров
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог