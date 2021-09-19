370 тысяч доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Боливию, сообщил в воскресенье Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"370 тысяч доз второго компонента "Спутника V" прибыло сегодня в Боливию для программы вакцинации", - сообщается в Twitterпроизводителя вакцины.
В конце июля боливийская газета Pagina Siete сообщила о нехватке в стране второго компонента "Спутника V". По данным издания, из 5,2 млн заказанных Боливией доз обоих компонентов вакцины на тот момент было получено немногим более 1,2 млн доз первого компонента. Из-за задержек в поставках правительству пришлось увеличить предельный интервал между дозами вакцины с 21 до 90 дней. В начале июля и сентября газета сообщала, что в крупнейших городах страны, Ла-Пасе и Эль-Альто, прошли районные митинги граждан, уже привившихся первой дозой "Спутника V", но так и не получивших вторую. С тех пор, по сообщениям газеты, Боливия получила от РФПИ не менее 340 тыс. доз второго компонента.
По словам вице-президента Боливии по внешней торговле Бенджамина Бланко, которого цитирует Pagina Siete, новая поставка в 370 тыс. доз позволит завершить вакцинацию граждан, получивших первую дозу "Спутника V" до 15 июля.
Боливия одобрила российскую вакцину в январе этого года. "Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
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