Служба береговой охраны Турции спасла 48 нелегальных мигрантов у берегов района Датча юго-западной провинции Мугла, передает агентство Anadolu.

Мигранты пытались переправиться через Эгейское море на надувных лодках.

Сотрудники береговой охраны доставили мигрантов на сушу с острова Акчалы.

В числе спасенных - 21 мигрант из Сирии, 10 - из Ирака, 5 - из Афганистана, 3 - из Бангладеш, 2 - из Ирана, 4 - из Палестины и еще 3 - из Пакистана.

Нелегалов по завершении юридических процедур доставят в миграционное управление провинции Мугла.