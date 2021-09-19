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Регион 19.09.2021 20:49

Служба береговой охраны Турции спасла 48 нелегальных мигрантов

Служба береговой охраны Турции спасла 48 нелегальных мигрантов у берегов района Датча юго-западной провинции Мугла, передает агентство Anadolu.

Мигранты пытались переправиться через Эгейское море на надувных лодках.

Сотрудники береговой охраны доставили мигрантов на сушу с острова Акчалы.

В числе спасенных - 21 мигрант из Сирии, 10 - из Ирака, 5 - из Афганистана, 3 - из Бангладеш, 2 - из Ирана, 4 - из Палестины и еще 3 - из Пакистана.

Нелегалов по завершении юридических процедур доставят в миграционное управление провинции Мугла.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]