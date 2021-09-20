Путин не будет участвовать в инициируемом Байденом виртуальном саммите - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участия в инициируемом президентом США Джо Байденом виртуальном саммите, по дипломатическим каналам будет определен уровень российского участия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента нет в планах участия в этом саммите. Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", примет ли президент участие в виртуальном саммите, посвященном борьбе с коронавирусом, который инициируют США.
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