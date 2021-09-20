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СНГ 20.09.2021 15:19

Путин не будет участвовать в инициируемом Байденом виртуальном саммите - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участия в инициируемом президентом США Джо Байденом виртуальном саммите, по дипломатическим каналам будет определен уровень российского участия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента нет в планах участия в этом саммите. Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", примет ли президент участие в виртуальном саммите, посвященном борьбе с коронавирусом, который инициируют США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]